Marietton : les agences Ailleurs Voyages se forment à la vente de la France !

Ainsi le réseau souhaite mettre à l'honneur les fournisseurs référencés mais restent ouverts aux réceptifs et tour-opérateurs qui sauront "proposer des circuits qui sortent de l'ordinaire" et qui sauront "simplifier le travail du vendeur".



"Nous sommes dans un métier où il faut sans cesse s'adapter et se réinventer ! Et tant mieux si cette crise nous fait prendre conscience que la France doit aussi faire partie des destinations que nous devons proposer. Cela nous pousse à devenir meilleur" lance Denise Abassi.



Mondoramas, Ollandini, Asia et sa production réalisée par Intermèdes, Odalys ou encore TUI et Savoie Mont-Blanc Tourisme vont ou ont déjà participé à ces formations.



Et pour mettre à l'honneur ces nouvelles compétences, un nouvel autocollant s'affiche désormais sur les quelque 130 agences de réseau (Auchan, Carrefour franchisées et Ailleurs Voyages) : " Ici voyagez en France. Des offres sélectionnées par nos experts !".