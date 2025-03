Maroc : le Riu Palace Tikida Agadir fait peau neuve

L'hôtel enrichit son offre de restauration avec cinq restaurants au total.



Le buffet principal, Le Santal, a été restructuré pour offrir une atmosphère plus intime, grâce à la création de petits espaces. Une terrasse agrandie, équipée d’une pergola bioclimatique rétractable, assure un confort optimal toute la journée.



Parmi les autres nouveautés, le Steak House prend place en soirée dans l’espace du snack-bar rénové, tandis que le Pepe’s Food, concept de grill emblématique de RIU, offre une option décontractée au bord des piscines.



Le hall d’entrée a été repensé pour apporter davantage de luminosité, grâce à un grand puits de lumière. Cet espace intègre désormais le Cappuccino Bar, spécialisé dans les cafés et pâtisseries, ainsi qu’un Lobby Bar avec accès direct à une terrasse entièrement réaménagée.



L’expérience de divertissement a été améliorée avec la transformation du Lounge Bar en une salle de spectacle, offrant une scène plus grande et un service à table. Un Sports Bar 24h fait également son apparition, permettant aux amateurs d'événements sportifs de suivre leurs compétitions sur grand écran.