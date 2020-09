Marseille, expédition gourmande et culturelle

La cité évolue sans perdre son âme.



Retour au centre et à cette fameuse Canebière, avenue mythique en voie de reconquête. Elle a connu les grands cafés et les hôtels, mais l’exotisme effleure aujourd’hui ses trottoirs.



Bienvenue à Noailles, la casbah de Marseille, ses commerces maghrébins et comoriens, ses odeurs d’épices et son effervescence. Buvez un thé à la menthe et achetez, à l’épicerie L’Idéal, rue d’Aubagne (qui fait également cantine), une des meilleures tapenades de la ville.



Voilà un bon prélude pour mettre cap au sud, via les quartiers Saint-Victor et Notre-Dame-de-la-Garde.



Le premier revendique ses traditions. On y trouve une ancienne abbaye fortifiée et surtout, le Four des Navettes ! Dans cette boulangerie ouverte en… 1781, on produit une recette immuable de navettes, merveilleux biscuits secs parfumés à la fleur d’oranger. Laissez-vous guider par l’odeur.