Marseille : l'office de tourisme rouvre ses portes le 30 mai !

L’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès de Marseille est sur le pont pour retrouver touristes et marseillais dès le samedi 30 mai 2020.



Des plexiglas ont été installés, du gel hydroalcoolique à disposition et les conseillers en séjour porteront des visières. Dans un 1er temps les horaires d’ouverture seront légèrement modifiés avec un accueil du lundi au dimanche de 10h à 17h durant le mois de juin.



Dès le 1er juillet, deux twizy d’informations touristiques viendront renforcer le dispositif d’accueil pendant deux mois dans les rues de Marseille, 7 points de stationnement (la gare, l’hôtel de ville, le J4, la Canebière, la Pointe rouge …) pour renseigner les visiteurs et les touristes.



Un plan avec des idées de circuits de 2h à pied sera remis aux visiteurs. Cette réouverture le week-end de Pentecôte, marque la volonté de l’OMTCM de soutenir les établissements touristiques qui ouvrent eux aussi ce week-end.



A noter que le tourisme à Marseille en 2019 représentait 1 milliard d’euros de retombées économiques, 15 000 emplois directs et 5 millions de touristes et 1,8 millions de croisiéristes.



Dans le cadre du plan de relance, une opération de communication portée par l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès de Marseille et la Ville de Marseille se déroulera à Paris au BHV du 3 juin au 16 août.