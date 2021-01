Massif Central Randonnées+ Tour opérateur et réceptif indépendant spécialisé dans les séjours de randonnées sur le massif central.

Massif Central Randonnées propose des séjours de randonnées accompagnées ou en liberté, pour les groupes ou individuels sur l’ensemble du Massif Central et plus spécifiquement sur le Massif Mézenc Gerbier, au cœur des Monts d’Ardèche. Située au pied des Sources de la Loire et du Mont Gerbier de Jonc sur la ligne du partage des eaux, à plus de 1200 mètres d’altitude, et à proximité immédiate du GR®7, elle propose également de la location d’ânes à la journée ou sur plusieurs jours.

L’agence Massif Central Randonnées+ a été créée dans la continuité d’une activité touristique existante en Montagne d’Ardèche depuis plus de 40 ans. Fort de cet héritage et d’une expérience personnelle de plus de 20 en tant qu’accompagnateur en montagne et de création de séjours, Olivier MATHIS, le fondateur, a souhaité poursuivre sur cette voie pour continuer de vivre de sa passion tout en restant très impliqué dans le développement touristique et économique local.

Aujourd’hui, l’agence est composée de 2 collaborateurs, Olivier MATHIS, dirigeant, accompagnateur en montagne et ânier professionnel, et Béatrice SAUVIGNET, chargée de mission développement et guide de randonnées. Dans les périodes de fortes activités, des accompagnateurs en montagne locaux viennent compléter l’équipe.

Par son activité de location d’ânes et son enseigne ‘’les ânes de Farfara’’, c’est aussi 12 ânes qui sont présents au sein de la structure et qui travaillent en transportant les bagages pour le plus grand bonheur des randonneurs.



Amoureux de nos montagnes et de notre territoire, nous y vivons toute l’année avec toujours un réel émerveillement pour les nouvelles rencontres et découvertes que nous offrent nos séjours pleine nature.



Vous l’aurez compris, femmes et hommes du terrain, passionnés de pleine nature et de randonnées, organisateurs expérimentés, nous pourrions nous définir ainsi :



Créateurs de randonnées au plus près de l’homme et de la nature.



NOS ATOUTS



Massif Central Randonnées+ est une équipe de professionnels habitant en permanence sur le Massif Mézenc Gerbier de Jonc. De ce fait, et animés par nos passions respectives, nous avons acquis une grande expérience et une très bonne connaissance du territoire et de la nature environnante ; nous avons aussi su développer un réseau professionnel très fonctionnel.



Tous ces atouts, ainsi que la taille de notre entreprise (PME à taille humaine) nous permettent d’être très réactifs et de s’adapter à toutes les demandes et aux besoins des randonneurs ainsi que d’offrir des circuits loin des sentiers battus, dans de splendides paysages peu connus où le volcanisme omniprésent a façonné le territoire.

Notre maîtrise des outils touristiques (hébergements, prestataires, sites culturels, site naturels, …), nous permet la création de séjour ou de randonnée au plus près des attentes des randonneurs de tous types y compris en situation d’handicap.



Cette force s’étant sur l’ensemble du massif central où nous pouvons vous proposer de randonner, de 2 à 8 jours sur les plus belles destinations telles que :

● Le Mont Gerbier de Jonc et les Sources de la Loire

● Le GR7® et chemin de la ligne de partage des eaux, sauvage et insolite,

● La chaine des Puys, inscrite au patrimoine Mondial de l'UNESCO depuis juillet 2018,

● Les vallées secrètes des Cévennes,

● La traversée des Monts du Cantal,

● La traversée des gorges du Tarn et du Causse Méjean, Parc National des Cévennes,

● L’itinéraire mythique du chemin de Robert Louis Stevenson,

● L'itinéraire de randonnée de Saint Guilhem le Désert,

● Le chemin historique de Saint Jacques de Compostelle.



Nous choisir, c’est aussi favoriser la vente directe de séjours sans intermédiaire et consolider durablement une activité touristique locale que l’on pourrait définir comme ceci : 100 % du producteur au randonneur.





● Randonnées en liberté sur le GR7 des Monts d’Ardèche et le partage des eaux

Séjour de randonnée en liberté sur le GR®7 des Monts d'Ardèche au cours duquel vous pourrez découvrir le parcours artistique in situ du partage des eaux ainsi que les magnifiques panoramas de la bordure orientale du Massif Central.

8 jours / 7 nuits / 6 jours de randos - Hébergement en chambre d’hôtes - 795 €/pers



● Randonnée à la découverte des initiatives locales des monts du Pilat

Partez à la rencontre des agriculteurs et artisans du Pilat, fabrication de yaourts, vente de produits directs à la ferme, potiers et luthiers n'auront plus de secrets pour vous. Chaque jour, une randonnée différente à la découverte de paysages variés vallonnés ponctuée par de belles rencontres avec les producteurs.

5 jours / 4 nuits / 5 jours de rando et visites - Hébergement en chambre d’hôtes - 585 €/pers



● Les sources de la Loire avec un âne dans les Monts d’Ardèche

Découvrez en famille et en randonnée avec un âne, la naissance de la Loire au Mont Gerbier de Jonc dans les monts d'Ardèche. Située dans la partie orientale du Massif Central et occupant une vaste zone de moyenne montagne, la Montagne d’Ardèche est au cœur du Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche. Dotée d'une grande richesse naturelle et géologique, le volcanisme omniprésent a permis l'obtention du label Géopark de l'UNESCO sur plusieurs sites et volcans.

6 jours / 5 nuits / 5 jours de rando - Hébergement en gîte er chambre d’hôtes - 388 €/pers







Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Olivier MATHIS

Dirigeant

contact@mcr-rando.com

Mobile : +33 (0)6 78 17 26 00





Adresse postale : La Barricaude 888 route de la Brousse Ferme de Pré Lafont, 07450 Burzet



Site web : www.massif-central-randonnees.com



