Maurice : les nouveaux habits du Maradiva Villas Resort & Spa

Les tarifs pratiqués dans cet établissement somptueux dont le Français Tristan de La Porte du Theil a pris les rênes voici un an, sont à la hauteur des prestations fournies avec les villas, louées avec concierge et majordome.



Compter à partir de 1490 € en demi-pension la nuit pour une Luxury Suite Pool Villas occupée par deux personnes en basse saison ( jusqu'à 1 990€ en Haute saison). Les tarifs 'une Family Luxury Suite Pool Villa (2chambres) s'échelonnent de 1 965€ à 2 490€.



L'autre point fort de Maradiva Resort & Spa, c'est, souligne Marie-Annick Boury, son offre gastronomique. Avant rénovation, ce resort comptait trois restaurants, il en a désormais quatre : Cilantro (cuisine indienne), The Cassine Gourmet ( cuisine mauricienne et internationale), Haiku (cuisine japonaise) et enfin, pour une expérience plus décontractée, le Beach House Grill.



Bien entendu, ceux qui préfèrent prendre leurs repas dans l'intimité se voient proposer des repas dans leurs villas.



L'établissement qui possède également un bar à cocktails sophistiqués, le Lantana Bar, une cave à cigare et une cave à vin, s'énorgueillit aussi de posséder une galerie d’art, d'accueillir des artistes en résidence, d'abriter une boutique vendant des trésors locaux, des vêtements durables, des accessoires ainsi qu'une boutique de luxe où les clients trouveront des marques internationales connues.



Le Maradiva Resort & Spa s'est également doté d'un Spa ayurvédique qui offre une approche holistique du bien-être. Et, également d'une nouvelle salle de jeux. Le Peter Pan Kids Club de Maradiva propose un large éventail d'activités aux enfants de 4 à 12 ans. Enfin, des services de baby-sitting sont disponibles sur demande moyennant des frais minimes.



"C'est le seul hôtel de luxe de la côte ouest de l'île Maurice" , assure encore Marie-Annick Boury, fière d'avoir, en France, Exotismes, Hotels &Lagons, Secrets de voyages, Directours, Tropicalement Votre et Turquoise, parmi les agences et les TO qui proposent à leurs clients de séjourner au Maradiva Villa Resort & Spa.