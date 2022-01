Même à la montagne, les Gîtes de France surfent sur la vague Nature

L’analyse des réservations enregistrées par les Gîtes de France pour les prochaines vacances de février fait ressortir une nouvelle progression de 2 points de taux d’occupation par rapport à 2020, à 72% en moyenne, et même de 3 points sur 2019.La semaine du 12 au 19 février est la semaine présentant les plus forts taux d’occupation.Les vallées alpines culminent à 83% de taux d’occupation pour la Savoie et 83,5 % pour la Haute-Savoie, quand les vallées de l’Isère trainent un peu à 69%, les Vosges à 63%, le Massif-Central à 60% et le Jura à 51%.L’envie de neige et de pratique sportive domine cette période par rapport à une approche plus détendue et familiale des vacances de Noël.