Mesures sanitaires allégées, réouverture des frontières... sur le sentier de la reprise ?

Il y a seulement quelques semaines de cela, certaines destinations imposaient encore des conditions d’entrée sur leur territoire strictes en vue de protéger les voyageurs et les locaux. Nous pouvons toutefois observer depuis quelques jours un certain relâchement de la part des gouvernements qui souhaitent notamment retrouver leurs voyageurs internationaux.

Royaume-Uni vendredi 11 février dernier, le test Covid obligatoire pour les voyageurs étrangers vaccinés a été levé par les autorités britanniques. L'obligation de motif impérieux, instaurée par les autorités françaises le 18 décembre 2021, est également levée dans les deux sens depuis fin janvier. Boris Johnson, Premier Ministre du Royaume-Uni, expliquait au Parlement le 19 janvier que le gouvernement souhaitait dorénavant être force de conseils et de recommandations et de supprimer les obligations légales.



De plus, depuis le 27 janvier, le port du masque n'est plus obligatoire, et le pass sanitaire n'est plus imposé pour pouvoir accéder aux boîtes de nuit et participer à certains grands rassemblements. Les restaurants, cinémas et musées sont ouverts.



De retour vers la France, les voyageurs doivent pour le moment justifier d'un test PCR ou antigénique négatif effectué 24h maximum avant le départ et remplir une déclaration sur l'honneur. Cependant, cette mesure sera bientôt levée pour tous les voyageurs, comme annoncé par le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune le 8 février dernier.



Il y a encore quelques conditions à respecter, même si les autorités britanniques ont annoncé la levée prochaine de toutes les restrictions liées au Covid. Par exemple, dès le 24 mars prochain, l'isolement (d'une durée de cinq jours) ne sera plus obligatoire en cas d'infection au Covid-19, pour les citoyens britanniques comme pour les voyageurs étrangers.



Inde



À compter du 14 février 2022, le gouvernement indien abandonne cette exigence de quarantaine pour les arrivées de l’étranger, que les personnes soient vaccinées ou non. Ceux-ci devront “simplement” s’auto-surveiller durant les 14 jours suivants leur arrivée en Inde.



Cette révision du protocole d’arrivée en Inde s’applique à tous les pays de provenance, le gouvernement indien ayant également supprimé sa liste de pays dits « à risque », dont la France faisait notamment partie.



Thaïlande 60 000 voyageurs se sont inscrits dans le système Thailand Pass, dans le cadre du fameux Test & Go, au cours des quatre premiers jours de la réouverture des inscriptions. Par ailleurs, 23 660 personnes se sont inscrites le premier jour.



Selon le gouverneur de la TAT (Tourism Authority of Thailand), M. Yuthasak Supasorn, le plus grand nombre d'inscriptions au Test & Go provenaient de Russie, d'Allemagne, de France et du Royaume-Uni. “Cela suggère que la demande pour la Thaïlande reste élevée malgré l'ajustement des critères du programme Test & Go pour s'adapter à l'évolution de la situation” , a précisé le gouverneur.



Australie 21 février 2022.



Les frontières du pays ont été fermées pendant près de 2 ans, la stratégie ayant été de pouvoir contrôler au mieux l’expansion de la pandémie sur l’île-continent en acceptant quelques visiteurs sur dérogation exceptionnelle et en interdisant aux Australiens de quitter leur territoire.



L’annonce de la réouverture des frontières en date du 7 février dernier par le Premier ministre Scott Morrison est une bonne nouvelle pour le secteur du tourisme ainsi que pour les familles qui, après de long mois de séparation, vont pouvoir envisager leurs retrouvailles. Même si ces derniers mois, ne l’oublions pas, les restrictions ont été progressivement assouplies pour les Australiens, les résidents de longue durée et les étudiants.



Le gouvernement australien souhaite mettre de côté sa politique draconienne dite “Zero COVID“, longtemps en vigueur avant d’être dépassée par la vague du variant Omicron.

Nouvelle-Zélande de février à octobre 2022.



Après 2 ans de fermeture, le gouvernement, prudent, souhaite une réouverture progressive :



1) À partir du 28 février, les citoyens et résidents néo-zélandais entièrement vaccinées, ainsi que les autres voyageurs éligibles (voir paramètres frontaliers actuels), pourront entrer en Nouvelle-Zélande depuis l’Australie et s’auto-isoler à leur arrivée.



2) À partir du 14 mars, ce sera au tour des personnes suivantes, toujours entièrement vaccinées, de pouvoir entrer en Nouvelle-Zélande depuis n’importe où dans le monde et s’auto-isoler à leur arrivée :



- Travailleurs qualifiés gagnant au moins 1,5 fois le salaire médian;

- Voyageurs bénéficiant du programme vacances-travail;

- Partenaires et enfants à charge de citoyens et résidents néo-zélandais, à condition qu’ils satisfassent aux exigences habituelles en matière de visa et de vaccination.



3) À partir du 13 avril s’ajoutent les voyageurs entièrement vaccinés suivants :



- Titulaires actuels d’un visa temporaire offshore avec un visa valide qui peuvent toujours satisfaire à leurs exigences en matière de visa;

- Jusqu’à 5 000 étudiants internationaux pour le semestre 2;

L’auto-isolation à l’arrivée sera toujours obligatoire.



4) À partir du mois de juillet 2022 (date exacte à venir) pourront accéder au territoire néo-zélandais avec auto-isolation à l’arrivée :



- Tous les voyageurs d’Australie;

- Les visiteurs de pays qui n’ont pas besoin de visa (visiteurs exemptés de visa mais titulaires d’une NZeTA);

- Les voyageurs arrivant dans les catégories de visa de travail d’employeur accrédité.



5) Dès le mois d’octobre 2022, toutes les catégories de visas rouvriront, y compris les visas de visiteur et d’étudiant.



Les Philippines 10 février 2022, a annoncé le gouvernement philippin.



Le pays aux 7 000 îles a en effet décidé de suivre ses voisins, tels que la Thaïlande et l’Indonésie, en suspendant la classification des pays sur la base des indicateurs sanitaires. Le tourisme ayant aussi été mis à mal aux Philippines suite à la crise sanitaire, la destination se tourne enfin vers une reprise de l’activité, pour le plus grand bonheur des voyageurs, mais aussi du gouvernement local.



Afin de pouvoir s’envoler vers Manille (pour l’heure, toutes les arrivées se font à l’aéroport de la capitale), les voyageurs français devront présenter le résultat négatif d’un test RT-PCR réalisé moins de 48h avant le départ. Il sera également indispensable de se doter de “l’International Vaccination Certificate” (ICV) délivré par l’OMS, mais aussi d’un certificat philippin de vaccination ou d’un certificat de vaccination électronique reconnu par les autorités philippines.



Souscrire à une assurance de voyage couvrant la Covid-19 est obligatoire, ainsi que de posséder un billet aller-retour vers son pays d’origine et d’un passeport d’une validité d’au moins six mois. Une fois arrivés, les voyageurs devront obligatoirement effectuer une auto-surveillance de symptômes jusqu’au 7e jour suivant l’arrivée.





