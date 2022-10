Mexique : RIU inaugure le Riu Latino

RIU Hotels & Resorts vient d’inaugurer son troisième hôtel à Costa Mujeres : le Riu Latino. La chaîne compte désormais 21 hôtels dans six destinations de plage du pays, ainsi qu’à Guadalajara, dans l’État de Jalisco.



Le Riu Latino est un 5 étoiles qui propose un service Tout compris 24 heures. Il propose à tous ses clients les prestations et installations des hôtels Riu Classic, auxquelles s'ajoute le service exclusif des resorts « Adults Only », jusqu'alors réservé aux hôtels Riu Palace.



L'établissement compte 594 chambres (chambres doubles standard, des chambres avec vue sur la mer ou swim-out rooms avec piscine privée).



Côté gastronomie, l'hôtel dispose d'une choix de six restaurants : la table principale « Moctezuma », le restaurant italien « Milan », le restaurant asiatique « Geisha », un steakhouse, le restaurant gastronomique « Kulinarium » et le buffet de grillades « Pepe’s Food ».