Michel Voyages : après 103 jours d'arrêt, un premier autocar de grand tourisme reprend du service !

Comme de nombreux acteurs, le groupe Michel Voyages a relancé l'activité en communiquant sur son offre en France, et en l'étoffant, avec notamment des sorties à la journée ou des courts séjours.



Il tente de conserver autant que possible les inscriptions des clients individuels, et de faire jouer leurs bons à-valoir. " Nous commençons aussi à retrouver des réservations sur les produits de dernière minute ", ajoute Thierry Michel.



En revanche, les reports sur l'automne sont plus compliqués à gérer pour les groupes (40% du chiffre d'affaires), avec des responsables de groupes souvent inquiets quant aux risques sanitaires.



Depuis la semaine dernière, le groupe recommence aussi à communiquer sur les destinations européennes proches : Italie, Autriche, Suisse, en autocar. Mais " les clients ne sont pas encore prêts à repartir ", analyse Thierry Michel.



Courant juillet, la brochure Hiver 2020-2021 sera éditée, avec une offre autour des marchés de Noël, des réveillons et l'annonce des programmes long-courrier, en espérant un retour à la normalité d'ici là.