Mikael Quilfen (Siblu) : "Cette année, tout va se jouer à la dernière minute"

TourMaG.com - Pensez-vous toujours pouvoir capter des clientèles étrangères notamment néerlandaises avec l'annonce de la ré-ouverture des frontières intérieures de l'Europe au 15 juin 2020 ?



Mikael Quilfen : La clientèle étrangère est très importante pour Siblu. La réouverture des frontières va permettre aux vacanciers étrangers Britanniques, Allemands et Néerlandais de reprendre leurs réservations vers nos villages français.



Aujourd'hui, nous pouvons les accueillir dans nos trois campings situés aux Pays-Bas qui enregistrent un fort taux de réservations.



TourMaG.com - Avez-vous un message à faire passer aux pros du tourisme comme à vos futurs visiteurs ?



Mikael Quilfen : A nos visiteurs nous souhaitons avant tout les rassurer et leur dire haut et fort que leur sécurité est notre priorité. Nous mettons tout en oeuvre pour qu'ils puissent profiter de nos infrastructures et de nos grands espaces tout en assurant leur sécurité.



A nos confrères je souhaite la plus belle saison possible ! Le tourisme est un secteur majeur de l'activité économique française et nous avons besoin qu'il se relève le plus rapidement possible.