Mobilisation du 11 octobre : "Le tourisme social ne doit pas être la variable"

" Nous aimerions un réengagement de l’État sur ces sujets.



Il y a bien le Pass Colo, mais nous ne devons pas, sous couvert de maîtrise des dépenses, balayer certains enjeux. L’éducation populaire et le tourisme social ne doivent pas être la variable d’ajustement des gouvernements.



Nous construisons là les générations futures.



Entre la refondation d’un véritable ministère du Tourisme et la dynamique impulsée par Marina Ferrari, nous pensions que le tourisme social était relancé.



Sauf que le contexte économique et politique ne sécurise pas les décisions ministérielles.



En un an, nous avons eu trois Premiers ministres, et en trois mois, les cabinets n’ont pas le temps de s’approprier les dossiers ni de s’acculturer au secteur.



Nous traînons une image post-Mai 68, mais nous n’avons pas le temps de la faire évoluer, car les ministres changent trop régulièrement.

Il faut une politique durable, qui ne soit pas remise en cause à chaque budget.



Nous publierons prochainement une enquête sur l’impact du tourisme social en termes d’emploi et de retombées économiques sur les territoires.



Nous avons été agréablement surpris de constater qu’un enfant en classe découverte dépense en moyenne 20 euros par semaine, ce qui montre les conséquences locales des annulations de séjours entiers.



Ce sont donc des ressources en moins pour les territoires, " conclut Anne Gandais.



De plus, l’UNAT a envoyé des cartes postales à l’ensemble de ses adhérents, pour qu’ils renvoient ensuite à leurs élus ces souvenirs de vacances amer, afin de sensibiliser le monde politique sur leur situation.