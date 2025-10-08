TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
La Mère Poulard cède sa biscuiterie et se recentre sur le tourisme

recentrage sur les métiers du tourisme


La Mère Poulard, groupe du Mont Saint-Michel se recentre sur l’hôtellerie et la restauration après la vente de sa biscuiterie à la société Aux Trois Cigognes.


Mercredi 8 Octobre 2025

CroisiEurope
Le Groupe La Mère Poulard, acteur historique du Mont Saint-Michel, a annoncé la cession de sa biscuiterie à la société Aux Trois Cigognes, une opération finalisée début octobre 2025.

Selon le communiqué officiel, cette transaction marque « une étape stratégique pour les deux entités ».

Fondée en 1888 par Annette Poulard, l’Auberge La Mère Poulard est devenue emblématique pour sa célèbre omelette soufflée et ses biscuits pur beurre.

Le pôle touristique du groupe génère près de 25 millions d’euros de chiffre d’affaires

En 1986, l’entrepreneur Éric Vannier a repris l’Auberge avant de constituer un groupe regroupant aujourd’hui 25 établissements au Mont Saint-Michel. En 1998, il a fondé la biscuiterie de Maen Roch, qui emploie près de 95 salariés en CDI (120 ETP/an) pour un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros.

Le pôle touristique du groupe génère aujourd’hui près de 25 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 140 salariés (jusqu’à 250 en haute saison).

Une nouvelle génération à la tête du groupe La Mère Poulard

Depuis 2017, Léo Vannier, fils du fondateur, joue un rôle central dans la transformation de La Mère Poulard - Photo La Mère Poulard
Depuis 2017, Léo Vannier, fils du fondateur, joue un rôle central dans la transformation de La Mère Poulard. Devenu Directeur Général en 2021, puis Vice-Président en 2025, il s’est entouré d’une nouvelle équipe dirigeante issue du secteur hôtelier : Frédéric Vincent, ancien du groupe Barrière et des îles Paul Ricard, dirige désormais le pôle tourisme, assisté de Guillaume Kermoal, Directeur Général adjoint.

En cuisine, le MOF Christophe Pacheco a rejoint l’aventure en 2024.

Le groupe poursuit également la rénovation de ses établissements et la diversification de son offre, comme en témoigne la réouverture de la Taverne du Mouton Blanc, confiée à la cheffe Françoise Froger.

Pour Léo Vannier, cette cession constitue « un choix stratégique clair ». Dans le communiqué, le dirigeant déclare : « Nous sommes fiers de l’héritage de notre biscuiterie, qui a su perpétuer la tradition culinaire et l’exigence qualitative des recettes de La Mère Poulard. Désormais, nous pouvons nous consacrer pleinement à notre mission première : offrir des expériences touristiques inoubliables au Mont Saint-Michel. »

mont-saint-michel
Les Charentes, de la vigne à l’océan

Les Charentes, de la vigne à l’océan : une destination œnotouristique authentique où nature,...
Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions

Vous souhaitez organiser un séjour découverte, un séjour thématique, une journée ou un stop lunch, un séjour rando,...

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes

Hôtels Circuits France : des hôtels et bien + encore ! Faites le choix d’un hôtel-restaurant familial au savoir-faire...

CHARMHOTEL Tendance 2025

Grandir, toujours grandir. Oui, mais pas n'importe comment... ! Nous avons à cœur de fournir aux groupes qui viennent...

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année

Le Danemark séduit de plus en plus les voyageurs français : en automne et en hiver, le pays révèle...
Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes

Fondation Go&Live : le prix "Apprenez le Monde" revient pour sa 4ᵉ édition

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
La High Sierra s’invite dans un webinaire pour les pros du tourisme

Solea lance la location de villas pour se démarquer

Air Transat ouvre Marseille–Québec et Londres–Ottawa

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Location saisonnière : Smily dévoile une IA capable de personnaliser chaque annonce

COMO Hotels and Resorts ouvre un nouvel établissement de luxe à Melbourne

Costa Rica : le Riu Guanacaste rouvre après rénovation

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Disney Fantasy : un chantier hors normes à Brest jusqu’au 28 octobre 2025

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

