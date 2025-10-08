La Mère Poulard cède sa biscuiterie et se recentre sur le tourisme

En 1986, l’entrepreneur Éric Vannier a repris l’Auberge avant de constituer un groupe regroupant aujourd’hui 25 établissements au Mont Saint-Michel. En 1998, il a fondé la biscuiterie de Maen Roch, qui emploie près de 95 salariés en CDI (120 ETP/an) pour un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros.



Le pôle touristique du groupe génère aujourd’hui près de 25 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 140 salariés (jusqu’à 250 en haute saison).