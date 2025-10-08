La Mère Poulard cède sa biscuiterie et se recentre sur le tourisme

Le Groupe La Mère Poulard, acteur historique du Mont Saint-Michel, a annoncé la cession de sa biscuiterie à la société Aux Trois Cigognes, une opération finalisée début octobre 2025.
Selon le communiqué officiel, cette transaction marque « une étape stratégique pour les deux entités ».
Fondée en 1888 par Annette Poulard, l’Auberge La Mère Poulard est devenue emblématique pour sa célèbre omelette soufflée et ses biscuits pur beurre.
Selon le communiqué officiel, cette transaction marque « une étape stratégique pour les deux entités ».
Fondée en 1888 par Annette Poulard, l’Auberge La Mère Poulard est devenue emblématique pour sa célèbre omelette soufflée et ses biscuits pur beurre.
Le pôle touristique du groupe génère près de 25 millions d’euros de chiffre d’affaires
En 1986, l’entrepreneur Éric Vannier a repris l’Auberge avant de constituer un groupe regroupant aujourd’hui 25 établissements au Mont Saint-Michel. En 1998, il a fondé la biscuiterie de Maen Roch, qui emploie près de 95 salariés en CDI (120 ETP/an) pour un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros.
Le pôle touristique du groupe génère aujourd’hui près de 25 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 140 salariés (jusqu’à 250 en haute saison).
Le pôle touristique du groupe génère aujourd’hui près de 25 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 140 salariés (jusqu’à 250 en haute saison).
Une nouvelle génération à la tête du groupe La Mère Poulard
Depuis 2017, Léo Vannier, fils du fondateur, joue un rôle central dans la transformation de La Mère Poulard - Photo La Mère Poulard
Depuis 2017, Léo Vannier, fils du fondateur, joue un rôle central dans la transformation de La Mère Poulard. Devenu Directeur Général en 2021, puis Vice-Président en 2025, il s’est entouré d’une nouvelle équipe dirigeante issue du secteur hôtelier : Frédéric Vincent, ancien du groupe Barrière et des îles Paul Ricard, dirige désormais le pôle tourisme, assisté de Guillaume Kermoal, Directeur Général adjoint.
En cuisine, le MOF Christophe Pacheco a rejoint l’aventure en 2024.
Le groupe poursuit également la rénovation de ses établissements et la diversification de son offre, comme en témoigne la réouverture de la Taverne du Mouton Blanc, confiée à la cheffe Françoise Froger.
Pour Léo Vannier, cette cession constitue « un choix stratégique clair ». Dans le communiqué, le dirigeant déclare : « Nous sommes fiers de l’héritage de notre biscuiterie, qui a su perpétuer la tradition culinaire et l’exigence qualitative des recettes de La Mère Poulard. Désormais, nous pouvons nous consacrer pleinement à notre mission première : offrir des expériences touristiques inoubliables au Mont Saint-Michel. »
En cuisine, le MOF Christophe Pacheco a rejoint l’aventure en 2024.
Le groupe poursuit également la rénovation de ses établissements et la diversification de son offre, comme en témoigne la réouverture de la Taverne du Mouton Blanc, confiée à la cheffe Françoise Froger.
Pour Léo Vannier, cette cession constitue « un choix stratégique clair ». Dans le communiqué, le dirigeant déclare : « Nous sommes fiers de l’héritage de notre biscuiterie, qui a su perpétuer la tradition culinaire et l’exigence qualitative des recettes de La Mère Poulard. Désormais, nous pouvons nous consacrer pleinement à notre mission première : offrir des expériences touristiques inoubliables au Mont Saint-Michel. »