Mondial Tourisme Hiver 2023/24 : Thaïlande et Rep Dom parmi les nouveautés

Cet hiver Mondial Tourisme installe aussi un 3e Mondi Club en République dominicaine : le Mondi Club Sirenis Tropical & Aquagames *****. Les départs se font depuis Paris et l'ouverture est annoncée pour le 11 novembre 2023.



Situé à 23 km de Bavaro au bord d’une magnifique plage au cœur d’une des plus belles cocoteraies de la côte, ce nouveau Mondi Club accueille ses hôtes dans 816 chambres de 32m² avec terrasse ou balcon.



Il se distingue par son parc aquatique inclus, son immense piscine centrale, son large choix de restaurants et bars, son centre SPA…



A partir de 1 279€ par personne la semaine au départ de Paris, base double et formule tout compris.



Face à l’engouement pour les longs séjours d’hiver en Tunisie, Mondial Tourisme affiche désormais dans sa brochure des prix pour des séjours à partir de 3 et 4 semaines.



- à partir de 769 € par personne le forfait 3 semaines en hôtel de 4* au départ de Paris, base double et formule tout compris



- à partir de 959 € par personne le forfait 4 semaines en hôtel de 4* au départ de Paris, base double et formule tout compris



Le TO propose aussi un nouveau combiné croisière en Egypte. Très complet, celui-ci intègre non seulement une croisière sur le Nil et la visite du Caire et des pyramides mais surtout la visite d’Alexandrie. Le voyage se termine sur les bords de la mer Rouge par un séjour balnéaire (2 nuits).