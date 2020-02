Montréal : Air Canada se renforce sur les Antilles françaises

Présente dans les Antilles françaises depuis déjà 45 ans, Air Canada a choisi d'accroître sa présence dans les îles en renforçant son programme annuel en 2020 avec une augmentation de 18 000 sièges sur l’année au départ de Montréal.



Ce renforcement de la capacité se répartit comme suit : plus de 10 000 sièges supplémentaires sur l’année en Guadeloupe (une augmentation de sa capacité de 40% par rapport à 2019), et plus de 8 000 sièges en Martinique (une augmentation de 35%).



En Guadeloupe, Air Canada propose un service direct de Montréal à Point-à-Pitre sans interruption depuis plus de 45 ans.



Pour la Martinique, la ligne opérée par des A319 a connu une brève absence dans les années 2000 avant de reprendre son envol en décembre 2009.