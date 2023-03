Moyen-Orient, Afrique, Asie... Amadeus étend son réseau Travel4Impact

Le réseau Travel4Impact d’Amadeus s'étend toujours plus.



D'abord lancé en Espagne, puis étendu à l'Europe, dont la France, au cours de ses deux premières éditions, il aura une couverture plus globale en 2023, puisqu’il accueillera des organisations du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Asie et du Pacifique.



Pour rappel, cette initiative menée par Amadeus aux côtés de l'IE Université, est conçue pour améliorer la compétitivité et l'impact social et environnemental des PME du secteur du voyage.



" Cela se fait par la création d'un réseau soutenant les entreprises qui considèrent la numérisation, la collaboration et le développement durable comme des éléments clés de leur proposition de valeur ", indique Amadeus dans un communiqué.



Pour sa 3e édition, les candidatures ont été ouvertes le 1er mars dernier et " plus de 30 petites et moyennes entreprises (PME) devraient y participer ", ajoute Amadeus.



" En nous associant à l'IE University, nous avons développé un réseau d'innovation sociale, Travel4Impact, conçu pour permettre aux PME de bénéficier des opportunités que la transformation numérique et durable du voyage peut apporter.



Nous recherchons des PME telles que des agences de voyages, des voyagistes, des services d'hébergement et à destination qui veulent rendre le monde meilleur tout en voyageant et améliorant l'impact des voyages et du tourisme ", a déclaré Esther Villena, Head of Corporate Social Responsibility d'Amadeus.