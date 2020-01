Musée de l'Armée : fréquentation en hausse de 3,6% en 2019 1,2 million de visiteurs

Le musée de l'Armée à Paris affiche une fréquentation en hausse en 2019, en progression de 3,6% par rapport à 2018.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 7 Janvier 2020

En 2019, le musée de l'Armée a accueilli 1 252 095 visiteurs, soit une fréquentation en progression de 3,6 % par rapport à 2018 dont 2,7 % de visiteurs payants en plus, malgré l’effet des manifestations des Gilets jaunes durant le premier semestre et des grèves de la fin de l’année.



Le musée conforte ainsi sa place parmi les dix musées les plus visités en France, explique un communiqué de presse.



Selon les chiffres publiés, les collections permanentes et le Dôme des Invalides accueillent un public majoritairement international, de l’ordre de 72%, provenant principalement des États-Unis, de l’Union européenne (Espagne, Allemagne, Italie, … avec deux nouveaux venus parmi le top 10 des origines géographiques des visiteurs, Belgique et Irlande), de Russie et du Brésil.



En progression de 9%, la part des moins de 26 ans représente plus de 25% de la fréquentation totale, soit 315 354 jeunes contre 289 166 en 2018, reçus en visite libre ou guidée dans le cadre scolaire ou familial.



A noter que l’exposition temporaire Picasso et la guerre (5 avril - 28 juillet 2019) a enregistré un chiffre de fréquentation de 86 885 visiteurs pour 114 jours d’exploitation.



Présentée depuis le 10 octobre 2019, jusqu’au 26 janvier prochain, l’exposition Les Canons de l’élégance, qui révèle au public quelques-uns des trésors du musée de l’Armée comme il ne les a jamais vus, a pâti quant à elle des nombreuses grèves et des sorties culturelles largement contraintes par le manque de transports, avec une moyenne de 377 visiteurs par jour contre, en 2018, à la même saison, 468 visiteurs pour À l’Est, la guerre sans fin 1918-1923.

Les rendez-vous 2020 : - Lancement de l’anniversaire des 350 ans de la fondation des Invalides – 24 février 2020

- Exposition COMME EN 40... – du 1er avril au 26 juillet 2020

- Nuit européenne des musées – 16 mai 2020

- Journées nationales de l’archéologie – du 19 au 21 juin 2020

- Fête de la musique – 21 juin 2020

- Spectacle La Nuit aux Invalides – du 8 juillet au 29 août 2020

- Opéra en plein air Madame Butterly de Puccini – du 2 au 6 septembre 2020

- Journées européennes du patrimoine – 19 et 20 septembre 2020

- Ouverture de la saison musicale des Invalides 2020-2021 – 2 octobre 2020

- Nuit Blanche – 3 octobre 2020

- Exposition PHOTOGRAPHIES EN GUERRE – du 30 septembre 2020 au 24 janvier 2021

