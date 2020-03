Musement publie sa liste des destinations pour redécouvrir les bienfaits du... silence

Dans un monde ultra connecté, urbanisé et dont le seul bruit est le plus souvent celui des voitures ou de la sonnerie des téléphones portables environnants, le silence et la déconnexion s'orientent de plus en plus comme des arguments de vente.La plateforme de réservation d'activités, Musement [ vient de publier son palmarès des destinations dans le monde qui permettent de couper avec le brouhaha de nos villes. ]bAinsi, Vatnajökull en Islande a été retenue car non seulement dans ce coin de l'île, le téléphone ne passera pas, mais en plus le vent sera le seul son audible.Un peu plus au large, l'Île de Chrissi en Grèce offre la possibilité de vivre dans un jardin d'Eden préservé, c'est un véritable refuge naturel.