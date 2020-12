NDC : Sabre et Lufthansa signent un accord de distribution

Le groupe Lufthansa et Sabre Corporation ont annoncé un nouvel accord de distribution. Dans le cadre de cet accord, qui inclut les transporteurs Austrian Airlines, Lufthansa, SWISS, Air Dolomiti et Brussels Airlines, Sabre continuera à distribuer le contenu du groupe Lufthansa de manière traditionnelle à des centaines de milliers d’agents de voyages et des milliers d’entreprises via son GDS.



En outre, l’accord permet la distribution du contenu du groupe Lufthansa via les normes NDC (New Distribution Capability).



Après le lancement prévu l’année prochaine, le programme diversifié NDC permettra aux agences de voyages Sabre du monde entier d’accéder au contenu du groupe Lufthansa via la place de marché Sabre et de se connecter à l’un des deux modèles commerciaux disponibles pour le NDC.



Le lancement du programme NDC sera communiqué au cours du premier semestre 2021.