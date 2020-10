Nathalie Goulet auditionne des pros du tourisme pour élaborer son "plan de sauvetage massif"

Ainsi, elle souhaite que soit mis en place un guichet unique, " permettant aux pros de pouvoir trouver toutes les aides possibles, sauf que cela doit se faire au niveau régional, " explique l'élue.



Les régions deviendraient alors l'entité de référence pour soulager le gouvernement et épauler au mieux les agents de voyages dans le cadre de leurs recherches de soutiens financiers.



De plus, elle réclame une substitution de l'Etat et un complément des garanties, ainsi qu'une meilleure coordination entre les acteurs (agences de voyages, opérateurs, transporteurs, emplois indirects etc...).



Nathalie Goulet a adressé une lettre à Jean-Baptiste Lemoyne, au président des Régions, afin de leur exposer ses solutions. Une missive qui est restée pour l'heure sans réponse.



Toutefois, l'élue s'attend à rencontrer prochainement un membre du gouvernement, pour lui exposer ses propositions.



" Il est nécessaire que l'Etat vienne aider les collectivités, car sans elles le tourisme ne pourra pas être sauvé. Les aéroports régionaux sont très fortement impactés, ils dépendent des CCI, sans argent ils ne pourront résister à la crise, " rapporte Anne-Claire Milon.



En attendant l'issue de ces différentes actions, l'agent et la Sénatrice ont eu rencontré un représentant de la Banque des Territoires.



Bonne nouvelle, pour les agences qui ne veulent pas souscrire à un PGE, l'organisme a mis en place un prêt à 0% sur 5 ans, avec un différé de 2 ans, pour les agents ne voulant pas souscrire un PGE.



" C'est le prêt rebond disponible dans toutes les régions, avec un montant différent selon les collectivités, en Normandie par exemple, il est limité à 50000€, rapporte l'agent de voyages.



Un front de sauvetage du tourisme est en marche, " au niveau politique cela bouge énormément, un autre député vient de la rejoindre dans ces démarches. "



Reste à savoir si le tourisme restera assez longtemps au coeur de l'actu et des attentions.



Tout comme rien ne dit que le temps politique et celui de l'économie soit en totale harmonie, sous peine de voir défaillir un trop grand nombre d'acteurs, avant même que les mesures ne soient adoptées.