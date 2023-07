Nausicaá franchit la barre des 20 millions de visiteurs

Plus récemment en début de saison estivale, Nausicaá a lancé « Dans les pas d’un soigneur », une expérience inédite pour partager le quotidien des soigneurs du centre. Le programme attire des visiteurs largement au-delà de la Région, et de plus en plus de Belgique, d’Angleterre, des Pays Bas ou d’Allemagne.Ludique et pédagogique à la fois, la programmation rencontre l’intérêt croissant que le grand public montre à l’égard de l’environnement marin.Le Centre recueille d’ailleurset a obtenu le label « Qualité Tourisme » depuis 2013. Il pousse à la création d’une communauté d’engagements, assumant un rôle d’influenceur dans le combat pour la préservation de l’Océan.