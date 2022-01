Webinaire Nausicaá - Une expérience inoubliable sur la côte d’Opale - 25 janvier 2022

NAUSICAÁ

Situé à Boulogne-sur-Mer au cœur de la côte d’Opale, Nausicaá vous emmène le temps d’une plongée au cœur de l’Océan ! Reconnu par l’UNESCO, Nausicaá est l’un des plus grands sites européens dédié à la découverte et à la sensibilisation pour la protection de l’univers marin. Embarquez pour une journée mémorable au cœur de la planète Mer à la rencontre de plus de 58 000 animaux. Découvrez tous ses secrets, ses trésors mais aussi sa fragilité à travers 3 parcours immersifs et ludiques. Tous les espaces ont été pensés pour se sentir au plus proche des animaux et vivre une expérience sensorielle inédite !



Pas de Calais Tourisme

L'agence Pas-de-Calais Tourisme rayonne sur l’ensemble du Pas-de-Calais et valorise ses 3 territoires :

● Côte d’Opale

● Campagne et Marais

● Autour du Louvres Lens



Le service groupe vous accompagne dans l’élaboration de votre programme et dans l’organisation de votre projet d’excursion, circuit ou séjour… pour les groupes adultes, scolaires ou centres de loisirs.