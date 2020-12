Nausicaá : Christophe Sirugue succède à Philippe Vallette au poste de directeur général

Au cours du Conseil d'administration de Nausicaá du lundi 7 décembre 2020, les administrateurs ont désigné Christophe Sirugue au poste de Directeur général de Nausicaá. Il succède à Philippe Vallette qui a fait valoir ses droits à la retraite.



Nommé Directeur général du Centre National de la Mer dès sa création, en 1991, Philippe Vallette, océanographe de formation a dédié plus de 30 ans de vie professionnelle au service du développement de Nausicaá.



Il est également à l'initiative de la création du Réseau Océan Mondial, une association internationale dont le but est de sensibiliser le public à l'importance de l'Océan. En 2019, il est reconnu par ses pairs lors du Congrès mondial des aquariums au Japon, où il est élu à l'unanimité Président du Réseau international des aquariums.



Christophe Sirugue va lui succéder à ce poste. Il rejoint d'ores et déjà l'équipage et prendra ses fonctions de Directeur général le 1er janvier 2021.