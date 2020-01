Nayara Resorts ouvre un nouvel établissement eco-friendly au Costa Rica

Ce n'est pas le plus connu des groupes hôteliers, mais Nayara Resorts vient d'ouvrir son 3e établissement. Le Nayara Tented Camp situé au pied du volcan Arena au Costa Rica se veut eco-friendly.Outre le spa surplombant la forêt tropicale, et ses massages à la boue volcanique, les hôtes pourront connaître une expérience de safari et aller à la rencontre de la faune et la flore environnante.