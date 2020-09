Neige, clubs, autotours, circuits... TUI dévoile sa production pour l'hiver 2020-2021

Du côté de Nouvelles Frontières, 231 circuits attendent les voyageurs, avec de nouvelles destinations telles que la France : Paris et Loire (circuit Découvrir) et Provence, Lubéron, Bordeaux, Dordogne, Alsace (circuits Approfondir).



Mais aussi l’Arabie Saoudite (circuit Découvrir), la Mauritanie (circuit Rencontrer), le Botswana (circuits Approfondir).



Les voyageurs auront aussi le choix entre sept Circuits Grand Voyage pour visiter plusieurs pays lors d’une même évasion, dont un nouveau Circuit Grand Voyage en Asie Centrale, de 20 jours et 17 nuits (Kirghizistan, Kazkhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan et Turkménistan).



La marque a également développé deux nouveaux labels : "insolite" (sortir des sentiers battus, explorer des régions authentiques, dormir chez l’habitant, etc.) et "nature".



" Etant donné le contexte actuel, cette situation est susceptible d’évoluer, au regard des mesures gouvernementales françaises et des pays concernés ", précise le Groupe dans un communiqué.



Pour rappel, à partir de la fin du mois de septembre, TUI propose à ses clients une assurance spéciale épidémies et pandémies.