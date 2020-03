Népal : la délivrance du visa à l'arrivée est suspendue

Le Département de l'Immigration du Ministère de l'Intérieur népalais informe que le visa ne pourra plus être réclamé à l'arrivée dans le pays pour les ressortissants de huit pays touchés par l'épidémie de Covid-19.



Les pays concernés sont: la Chine ( y compris Hong-Kong et Macau ), l'Iran, l'Italie, la Corée du Sud, le Japon, la France, l'Allemagne et l'Espagne.



La notice ministérielle en fin d'article, publiée sur le site de l'immigration népalaise, indique que la suspension de délivrance du visa à l'arrivée est effective à compter du 10 Mars 2020 et valable jusqu'à nouvel ordre.