Nice, Vichy et le phare de Cordouan entrent au patrimoine mondial de l’UNESCO

Samedi 24 juillet, le Comité du Patrimoine Mondial réunit en ligne pour sa 44e session, a inscrit le Phare de Cordouan et Vichy, grande ville d’eau d’Europe au patrimoine mondial de l’UNESCO.



Nice, la ville de la villégiature d'hiver de Riviera vient ce 27 juillet à son tour allongé la liste. Christian Estrosi, le Maire de la ville a déclaré : "Il y a bientôt 10 ans, Nice s’est lancée dans un défi inédit pour elle : obtenir son inscription sur la Liste du patrimoine mondial au titre de la qualité et de l’originalité de ses bâtiments et de ses jardins issus de son exceptionnelle contribution à l’histoire du tourisme hivernal"



La France compte désormais 48 biens inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.



Vichy a été le premier site à connaitre le verdict dans le cadre d’une candidature conjointe avec les grandes villes d’eau d’Europe : Baden bei Wien en Autriche, Spa en Belgique, Baden-Baden, Bad Ems et Bad Kissingen en Allemagne, Montecatini Terme en Italie, Bath au Royaume-Uni ainsi que Karlovy Vary, Mariánské Lázně et Františkovy Lázně en République tchèque.