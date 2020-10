Niger : un visa électronique en préparation

A l’ère de la mondialisation et des échanges transnationaux, de nombreux pays, y compris certains pays voisins de la sous-région, se dotent de moyens modernes et technologiques pour gérer et contrôler les arrivées sur leur sol. Après plusieurs évaluations et entretiens par des experts dans le cadre du partenariat Union européenne-Afrique Caraïbes Pacifique (UE-ACP), il a été déterminé que le Niger était également disposé et dans les conditions adéquates pour se doter d’un système électronique de gestion des visas et autres documents et titres de voyage. C’est à ce titre que l’OIM, dans le cadre du projet « e-visa nigérien », a accompagné le comité technique e-Visa national dans la détermination d’une feuille de route pour la dématérialisation du système de délivrance de visa au Niger. Ce système, moderne et informatisé, permet aussi un recouvrement plus systématique et standardisé des frais liés au processus administratif et génère des recettes pour l’Etat

" développe Sophie Hoffmann.Rendez-vous donc dans les prochains mois pour plus de détails sur l'e-Visa nigérien.Tenez-vous informé des dernières actualités internationales sur les formalités voyages, directement en provenance des ministères et ambassades, sur les pages de TourMaG.com ou auprès d'Action-Visas.com