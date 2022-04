Norvège : des croisières à l'arrêt à cause des sanctions européennes !

Havila pense que ces sanctions empêcheront GTLK d'assurer le financement des trois autres navires en cours de construction au chantier naval de Tersan, en Turquie,

Nous allons maintenant poursuivre le dialogue avec les autorités, les compagnies d’assurance et enfin le refinancement de Havila Capella. Nous naviguerons à nouveau.



Avec une solution pour Capella et Castor en fonctionnement, nous serons bien équipés pour un été glorieux le long de la côte norvégienne. Malgré les défis que nous avons rencontrés en cours de route, je choisis d’envisager positivement l’avenir,

Ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle, car "" nous apprend TTG Media. Face à l'urgence de la situation l'entreprise norvégienne travaille actuellementLe navire est inscrit au registre norvégien des navires ordinaires, avec le pavillon norvégien, un équipage norvégien et une société d'exploitation norvégienne.Malgré une situation qui parait de plus en plus inextricable, l'entreprise entend reprendre la mer et maintenir son plan de route." a conclu Bent Martini.