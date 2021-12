Appli mobile TourMaG



Croisières : Havila Voyages prend le large en mode électrique et GNL ! un premier navire a été mis en service

Le navire Havila Capella de la compagnie norvégienne Havila Voyages a débuté ses opérations entre Bergen et Kirkenes en Norvège le 12 décembre dernier. Trois bateaux vont rejoindre la flotte qui sera composée uniquement de navires électriques et au GNL.

Rédigé par Céline Eymery le Mercredi 15 Décembre 2021

La compagnie norvégienne Havila Voyages a débuté ses opérations entre Bergen et Kirkenes en Norvège.



Le navire Havila Capella a embarqué ses premiers passagers pour un voyage inaugural le 12 décembre dernier.



Depuis 3 autres bateaux ont été mis à l'eau par les chantiers navals en Turquie.



Le prochain navire qui sera livré : le Havila Castor, doit partir de Bergen le 7 avril 2022. Ensuite, les navires trois et quatre, Havila Polaris et Havila Pollux seront livrés pour l'été 2022.

Des navires électriques et GNL Ces quatre nouveaux navires sont équipés à la fois de batterie et d'une propulsion au Gaz naturel liquéfié.



" Pendant quatre heures, les bateaux peuvent naviguer sans bruit ni émissions à travers des fjords. Les batteries sont rechargées à l'aide d'une énergie hydroélectrique propre à terre, et lorsque les batteries sont faibles, nous passons au gaz naturel, ce qui réduit les émissions de CO2 d'environ 25 % ." indique la compagnie sur son site internet.



Les bateaux disposent de 179 cabines pour une capacité de 640 passagers.



"La coque est spécialement conçue pour une efficacité énergétique maximale, et la chaleur excédentaire de l'eau de refroidissement et de la mer est utilisée pour le chauffage à bord. Au menu, les plats sont élaborés localement par des producteurs locaux, et tout plastique inutile est évité." ajoute encore la compagnie.



Havila Voyages fait partie du groupe Havila, dont l'origine remonte aux années 1950. Historiquement spécialiste de la pêche, le groupe opére désormais dans les domaines de la technologie maritime, de l'offshore, du transport et du tourisme.

