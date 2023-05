Havila Voyages trouve une solution pour refinancer ses navires

Avec la licence norvégienne et l'autre irlandaise, il est possible pour le croisiériste d'obtenir un financement juridique des pays de l’UE et de la Scandinavie.



De plus, des demandes ont été faites au Royaume-Uni et aux USA, pour aller chercher des investisseurs locaux.



" Les licences sont cruciales pour que nos facilitateurs puissent travailler librement sur les marchés pertinents afin que nous puissions régler nos dettes envers le prêteur initial sur un compte gelé conformément aux règlements de sanction et libérer la garantie dans les navires, " explique le PDG.



Alors que les deux navires sont prêts à être livrés, le démarrage des opérations est encore retardé.



La croisière inaugurale du Havila Polaris est fixée au 12 juin, tandis que celle du Havila Pollux est prévue pour le 18juin 2023.



" Nous avons un volume de trafic élevé, à la fois vers notre centre client et via notre site Web, et nous avons eu un taux d’occupation de près de 70 % au premier trimestre, avec 50 % de la capacité totale pour les quatre navires vendus pour l’année.



C’est en avance sur ce que nous attendions pour l’année, " conclut Bent Martini.