Havila Voyages récompensée pour ses engagements durables

Ce prix prouve que notre engagement en faveur de la durabilité et de la protection de l'environnement est non seulement reconnu, mais aussi apprécié.



Nous espérons que ce prix servira d'exemple à l'ensemble du secteur : ensemble, nous devons faire les bons choix si nous voulons atteindre les objectifs climatiques de demain,

" a déclaré Lasse A. Vangstein, le directeur de la communication et du développement durable de la compagnie.Ce n'est pas tout, car l'acteur norvégien est aussi réputé pour sa stratégie alimentaire, visant à limiter l'impact de ses croisières.Non seulement elle privilégie les fournisseurs régionaux, mais minimise aussi les déchets alimentaires pour arriver à 58 grammes de déchets alimentaires par invité et par jour.Un résultat encore trop important au regard des enjeux auxquels le monde fait face et dans un contexte de récoltes qui s'annoncent particulièrement mauvaises, à cause du dérèglement climatique.