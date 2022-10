Norwegian Cruise Line assouplit son protocole sanitaire covid-19

Norwegian Cruise Line (NCL) a mis à jour son protocole sanitaire lié au COVID-19 en supprimant toutes les exigences en matière de test, de port du masque et de vaccination à compter du 4 octobre 2022.



Harry Sommer, President et Chief Executive Officer de Norwegian Cruise Line, a déclaré dans un communiqué de presse : « La santé et la sécurité sont toujours notre priorité principale d’autant que NCL a été leader dans la mise en place de protocoles sanitaires dès le début de la pandémie. De nombreux voyageurs ont attendu patiemment de repartir en croisière et nous sommes impatients de célébrer leur retour. »



Malgré l'assouplissement de ses protocoles de santé et de sécurité, la compagnie continuera de suivre les directives de voyage requises par les destinations visitées.