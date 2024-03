Nouvelles Frontières, un expert de l’Amérique du Nord depuis 55 ans !

L’histoire d’amour entre Nouvelles Frontières et les Etats-Unis dure depuis 55 ans, c’est dire l’expertise de TUI France dans cette destination. Il vaut mieux visiter la côte Ouest de mars à novembre et la côte Est, de mai à octobre. Quant à New York et la Floride, il est possible de profiter de ces destinations toute l’année !Tous les profils de voyageurs trouveront leur bonheur dans ce vaste pays tellement varié qu’il répondra aux attentes de tous. Parmi les coups de cœur de Nouvelles Frontières, il y a la beauté incontestable du Grand Canyon, les sublimes geysers et bassins chromatiques de Yellowstone, les délicieux cheesesteaks à Philadelphie (à déguster lors du circuit Nouvelles Frontières "Clin d’œil à l’Est"), la rencontre avec des familles de la communauté Amish, la balade en hydroglisseur dans le parc national des Everglades à la recherche des alligators. Il faut prévoir entre 15€ et 30€ par repas (hors pourboire). La monnaie locale est le dollar.Avant départ, il faut s’assurer que son passeport est en cours de validité et ne pas oublier de demander en ligne un ESTA (21 dollars). Le coût des soins étant très élevé, il est préférable de souscrire à une assurance avant le départ. Et il ne faut pas oublier un adaptateur dans sa valise.Les amoureux de musique seront conquis par le circuit accompagné Nouvelles Frontières " Le vieux sud au son de la musique, entre nous ", limité à 12 participants. Parmi les moments forts de ce voyage, il y a la découverte des origines des musiques hillbilly, bluegrass, country, western, rythme and blues, blues, jazz… Les voyageurs ne resteront pas insensibles à la découverte de l’église où prêchait le Dr Martin Luther King et la visite du musée national des Droits civiques où il s’est fait assassiner en 1968. Les voyageurs se rendent également dans le parc national des Great Smoky Mountains, territoire des Indiens Cherokee. Une nuit est prévue dans la fameuse plantation Nottoway, au charme antebellum. Les vacanciers visitent également la Laura Plantation, sur les bords du Mississippi.Le déjeuner-croisière dans une ambiance jazzy, à bord d’un bateau à aubes sur le Mississippi reste inoubliable.