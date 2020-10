OYO Vacation Homes acquiert l’activité de location de vacances de TUI

OYO Vacation Homes a finalisé l’acquisition de l’activité de location de vacances de TUI annoncée en début d’année 2020. Cette acquisition renforcera stratégiquement la présence de l’entreprise en France, en Allemagne, en Autriche et en Italie notamment précise un communiqué de presse.



Cette acquisition permet le spécialiste de la location saisonnière de maisons et d’appartements en Europe enrichit son offre de plus de 17 000 maisons et devient ainsi "l’un des 3 principaux acteurs du secteur sur plus de 4 marchés clés en Europe".



L’entreprise dispose de plusieurs marques, notamment Belvilla, DanCenter, Danland et la société allemande Traum- Ferienwohnungen. OVH se targue de compter plus de 50 000 propriétaires et 2,8 millions de clients chaque année.