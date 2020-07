Occitanie : l'hôtellerie de plein air joue la carte virale des réseaux sociaux !

La CO-HPA (Confédération Occitanie de l’Hôtellerie de Plein Air) en collaboration avec le Comité Régional du Tourisme et les ADT/CDT, lance une opération de communication baptisée "Résonance" pour les campings de la destination Occitanie Sud de France.



Il s'agit d'un dispositif qui a pour objectif de : rassurer la clientèle, accentuer ou revaloriser la visibilité numérique des établissements de plein-air et de leurs prestataires.



Ainsi une vaste opération est menée sur les réseaux sociaux avec "une portée globale estimée à plus de 8 millions d’internautes" indique un communiqué de presse.