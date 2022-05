Oceania Cruises ouvre les ventes pour ses 350 voyages en 2024

Avec sa Oceania Cruises comptera un grand nombre de nouvelles escales, où des séjours prolongés pourront être proposés.Parmi les nouvelles escales, citons Beppu (Japon), Bluff (Nouvelle-Zélande), Castro (Chili), Coron (Philippines), Djupivogur (Islande), Gatun Lake (Panama), Heimaey (Islande), Port Royal (Jamaïque), Kumamoto (Japon), Limerick (Irlande), São Francisco do Sul (Brésil), Seydisfjordur (Islande), Szczecin (Pologne) et Tarante (Italie).effectuera sa saison inaugurale vers, alors que leproposeront plus d’une vingtaine de croisières versLe Regatta reprendra également, en 2024, ses croisières en Alaska, avec une sélection d'itinéraires de 7 à 23 jours au départ de Seattle, Vancouver, Seward et Los Angeles.Les naviresproposeront à eux quatre 99 choix de voyages en Méditerranée.Par la suite, les bateauxvogueront vers les splendeurs de l'Islande, du Groenland, des îles britanniques et de l'Irlande, des fjords norvégiens et du Cap Nord, ainsi que les merveilles des régions viticoles et des grandes capitales européennes.L'proposeront aussi une quinzaine de voyages de 7 à 18 jours aux Bermudes, en Nouvelle-Angleterre et au Canada, au départ de New York, Boston et Montréal.Tandis que leproposeront plus de 15 voyages en Amérique du Sud d'une durée de 10 à 51 jours.Enfin, les navireset Vista permettront plus de 50 départs vers les Caraïbes, le canal de Panama, la Riviera mexicaine et les vignobles californiens.