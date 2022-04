De petits navires luxueux conçus pour vous - Votre monde à votre façon

Appli mobile TourMaG



En embarquant sur un luxueux navire d'Oceania Cruises, vous allez adorer sa taille parfaite, vous ne pourrez plus vous en passer. Les navires plus grands ne peuvent pas offrir le confort absolu et l'expérience personnalisée qui font la renommée d'Oceania Cruises. Nos navires accueillent seulement 656 passagers privilégiés sur Regatta, Insignia, Nautica et Sirena et 1 250 sur Marina et Riviera. L'accueil chaleureux et la convivialité sont une évidence. L'élégance et le raffinement sont de mise. L'ambiance est particulièrement détendue et intimiste, nous avons à coeur de satisfaire chacun de vos désirs. Ainsi, la qualité du service prend de la hauteur, les passagers nouent facilement des relations avec le personnel et les autres voyageurs, et les amitiés se renforcent au fil des jours, sans effort. L'important, c'est de profiter de chaque moment à sa façon, c'est la satisfaction ultime.

Rédigé par Oceania Cruises le Lundi 25 Avril 2022

Le ratio personnel/passager à bord de nos navires est exceptionnel, mais ce n'est pas seulement le nombre qui rend notre service personnalisé impressionnant. Notre personnel a vraiment à cœur de vous rendre heureux. Être au service des autres est une qualité naturelle chez eux, aussi innée que leur enthousiasme pétillant. Leur engagement est profond et ne faiblit jamais, quelle que soit la tâche à accomplir.



Tout le monde ne possède pas les qualifications requises pour faire partie de notre équipe primée et vous proposer un service exceptionnel. Seuls ceux qui se sont distingués dans les hôtels et restaurants internationaux les plus réputés peuvent y parvenir. Ce sont de véritables professionnels qui ont la capacité exceptionnelle de veiller méticuleusement à chaque détail et d'anticiper vos souhaits comme par magie. La facilité avec laquelle ils se souviennent de votre nom, de vos préférences et de vos désirs tient du miracle.

Ce talent est particulièrement manifeste chez les majordomes formés à l'anglaise qui s'occupent des passagers dans toutes nos suites avec le plus grand soin.



Oceania Cruises, c'est l'élégance sans prétention ; pas de smoking ni de robe de soirée obligatoire. Bienvenue dans un monde où vous pouvez être vous-même. L'atmosphère confortable ainsi que le sentiment d'appartenance qui règnent à bord contribuent à la convivialité. Engager des conversations et se faire de nouveaux amis devient facile.



Retrouvez-vous autour d'un cocktail au Martinis et faites le récit de vos aventures à terre. Proposez une partie de cartes à d'autres voyageurs. Vous constaterez à quel point il est facile de tisser des liens à bord. Parfois, vous ne souhaitez rien d'autre que de vous relaxer en solo. Soyez rassuré, il existe de nombreux havres de paix à bord spécialement pensés pour vous.

Votre place est ici : ● Ambiance décontractée : les smokings et les robes de soirées n'ont rien d'obligatoire.

● Découvrez les plaisirs d'une élégance à la fois sophistiquée et confortable.

● Vous vous sentirez aussi à l'aise à bord qu’à la maison.

● Les aménagements élégants dégagent une atmosphère chaleureuse sans prétention.

● Des lieux grandioses et des espaces intimistes et décontractés

● Des tissus riches, un éclairage doux et des chefs-d'œuvre artistiques dans tous les espaces.

● Tout est pensé pour votre bien-être.



Grâce aux dimensions généreuses de nos suites et de nos cabines, le luxe ultime est au rendez-vous. Une palette de couleurs tendance mêle la mer, le ciel et des nuances de terre réconfortantes pour créer un environnement apaisant qui invite à la relaxation. Et grâce à notre rénovation sans pareille de la classe Regatta, Regatta, Insignia, Nautica* et Sirena brillent d'un nouvel éclat aussi pur et aussi brillant qu'un diamant sans défaut. Chaque suite et cabine offre une ambiance encore plus luxueuse, avec un mobilier de style résidentiel design, des tissus nobles et des draperies luxueuses, un éclairage chic et bien plus encore. Le Marina et le Riviera sont tout aussi charmants, avec des touches de design aérien, un tout nouveau bar à café et un superbe salon chic, ainsi que de nouvelles Owner's Suites meublées exclusivement avec la collection Ralph Lauren Home.



Nos somptueuses Owner's Suites et Vista Suites, nos luxueuses Oceania Suites et nos stupéfiantes Penthouse Suites constituent le nec plus ultra en matière d'hébergement. Ce sont de véritables chefs-d'œuvre. Leur grandeur exceptionnelle et leur espace sont vraiment époustouflants. Elles incarnent le summum de la perfection. Les passagers qui souhaitent le meilleur n'ont plus à chercher, ces suites extravagantes sont faites pour eux. Il suffit juste d'appeler le majordome pour profiter de services privilégiés tels que le repassage des vêtements et le service du diner, plat par plat, dans la suite. Faites-vous plaisir avec les produits Bulgari mis à votre disposition. Détendez-vous sur votre véranda privée en teck. Savourez l'expérience d'une suite Oceania Cruises.



Améliorez votre croisière en optant pour une cabine exclusive avec véranda de niveau Concierge et profitez d'un vaste choix de prestations en cabinet et d'un service de blanchisserie gratuit. Les cabines avec véranda de niveau Concierge offrent un éventail unique de luxe, de privilèges et de qualité. Une multitude d'équipements et d'avantages exclusifs rendent l'expérience inoubliable. Confortablement installé, vous pourrez commander votre repas en cabine parmi les nombreux plats du menu de la Grand Dining Room au déjeuner et au dîner, et bénéficier d'un accès illimité à l'Aquamar Spa Terrace, et bien plus encore.



Un véritable cocon en mer : ● Lit Ultra Tranquility, une exclusivité Oceania Cruises, dans toutes les suites et les cabines.

● GRATUIT Boissons rafraîchissantes réapprovisionnées quotidiennement dans votre minibar réfrigéré.

● GRATUIT Eau Vero Water® plate et gazeuse

● Service de majordome 24/24 dans toutes les suites

● GRATUIT Menu du room service 24/24

● Produits d'accueil Bulgari

● Service de nettoyage deux fois par jour

● Chocolats belges de marque avec service de couverture en soirée

● Télévision interactive avec films à la demande, météo et plus encore

● Accès Internet sans fil et service de téléphonie mobile

● Bureau et papeterie

● Serviettes de bain, peignoirs et pantoufles en coton.





