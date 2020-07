Odalys lance ses « Départs immédiats » avec des promos jusqu’à -40%

Ces promotions de dernière minute sont cumulables avec les offres « Bonification ANCV » et « Partez sans payer » incluant l’annulation gratuite même à quelques jours du départ.



Fidèle à sa volonté de créer les conditions de marché favorables à une reprise d’activité touristique pour cet été, le Groupe Odalys va proposer tout l’été des offres de dernière minute attractives afin de permettre à tous les Français de partir en vacances.



L’offre « Départs immédiats » consiste à proposer chaque mardi des réductions pouvant aller jusqu’à -40% valables pour des arrivées dans les 10 jours à venir.



Ces réductions seront proposées pour des séjours de 7 nuits minimum sur une large sélection de résidences de tourisme et de camping mobil-homes en France et en Europe du Sud, et sur l’ensemble de la saison été, y compris le mois d’août.



Cette offre est cumulable avec les actions commerciales inédites lancées par le Groupe Odalys ces dernières semaines pour soutenir la saison été :