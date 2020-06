Odalys met en ligne une offre baptisée "Partez sans payer" jusqu'au 6 juillet 2020

permet aux vacanciers de partir en vacances 200% sereins

Si l'été 2020 ne ressemblera pas au précédent, les acteurs du tourisme ne se laissent pas abattre et tente de soutenir la demande, afin de pousser les Français à réserver.Dans cette optique,Ainsi, lors de la réservation, le client n'avance aucune somme, cela "" selon le communiqué de presse.L'offre s'applique à l'ensemble des résidences et campings mobil-homes en France et en Europe du Sud, du groupe Odalys et sur l’ensemble de la saison été, y compris le mois d’août.Retrouvez les catalogues Odalys Vacances sur Brochuresenligne.com