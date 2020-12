Office de Tourisme des Savanes L’Espace en Amazonie de Guyane.fr

L’Office de Tourisme des Savanes (Iracoubo, St-Elie, Sinnamary et Kourou) est un Etablissement Public Industriel et Commercial en charge de la promotion du tourisme sur le territoire de la Communauté de Communes des Savanes.

Dénomination :

Office de Tourisme des Savanes



Date de création :

2017



Garantie :

APST



Immatriculation :

RCAPST/279950



L’Office de Tourisme des Savanes assure l’accueil et l’information des touristes ainsi que la promotion touristique de la Communauté de Communes des Savanes, en coordination avec le Comité du Tourisme de la Guyane.



Nous contribuons à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local.



Nous sommes chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique intercommunale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l’élaboration des services touristiques, de l’exploitation d’installations touristiques et de loisirs, des études, de l’animation des loisirs, de l’organisation de fêtes et de manifestations culturelles.



Nous commercialisons des prestations de services touristiques dans les conditions prévues pour la vente de voyages et de séjours.









• Escales Nautisme :

Entre terre et mer, vivez une expérience unique en explorant la biodiversité du pripri de Yiyi* de Sinnamary, ce site exceptionnel qui fait partie du patrimoine naturel Guyanais.

Partez à la découverte en canoë sur cet espace naturel protégé.



→ En savoir plus







*marais en créole

• Escales Aventure :

Participez à un véritable circuit touristique autour de l’or, témoin de l’histoire. Ce package vous permettra de découvrir une part essentielle de la Guyane; l’Or, depuis sa découverte en 1855 jusqu’à notre époque contemporaine.

D’où vient l’or de Guyane ?



→ En savoir plus Participez à un véritable circuit touristique autour de l’or, témoin de l’histoire. Ce package vous permettra de découvrir une part essentielle de la Guyane; l’Or, depuis sa découverte en 1855 jusqu’à notre époque contemporaine.D’où vient l’or de Guyane ?

• Escales Saveurs :

Le parfait moyen de toucher du doigt le parcours de création des meilleurs mets de la Région, en route pour une réelle escale saveur !



→ En savoir plus Le parfait moyen de toucher du doigt le parcours de création des meilleurs mets de la Région, en route pour une réelle escale saveur !

• Escales Patrimoine :

Le meilleur moyen de découvrir le carnaval des Savanes !



→ En savoir plus Le meilleur moyen de découvrir le carnaval des Savanes !



Horaires : 10h00 à 18h00

Jours d'ouverture : Du lundi au samedi.

Langues parlées : Français - Anglais - Créoles Guyanais.



Votre contact :

Darièle DERVILLE

Directrice

hello@savanesdeguyane.fr

Mobile : +694 (0)6 94 42 68 07





Adresse postale : Avenue Victor Hugo, Square d’Aubignier - 97 310 Kourou – Guyane Française



Site web : https://www.savanesdeguyane.fr/





