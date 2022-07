"Oh ! My Côte d’Azur" : une appli pour s'éloigner des circuits touristiques traditionnels

Issue du programme européen PAYS AIMABLES, la nouvelle application de réalité augmentée "Oh ! My Côte d’Azur" propose de découvrir des lieux authentiques et des paysages éloignés des circuits traditionnels.



Créée par la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins, l’objectif est " de contribuer à l’attractivité du territoire et valoriser un tourisme plus éco-responsable ", indique un communiqué.



L’application (disponible sur iOS et Androïd) permet de faire (re)découvrir la Côte d’Azur autrement, sous trois prismes thématiques : l’air, avec par exemple du parapente à Gourdon, la terre avec la visite du Pic des Courmettes et la mer avec notamment la visite du Musée Subaquatique Jason deCaires Taylor aux Iles de Lérins à Cannes.