OLEIS TRAVEL EVENTS est un Réceptif en Provence.

Luberon, Alpilles, Camargue et belles villes du Sud : Oleis Travel Events conçoit et organise pour vous les plus beaux circuits au cœur de ces destinations d’exception. Des programmes originaux issus de notre expérience de l’incentive et une garantie de qualité de service développée au fil des années avec nos partenaires

Dénomination :

Oleis Travel Events



Date de création :

Avril 2006



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM013170019





Installée depuis 15 ans à Saint-Rémy de Provence, Oleis Travel Events est un réceptif d’affaires en Provence. Désormais l’agence se diversifie sur le marché groupe loisirs. Notre production comprend tout à la fois des programmes classiques de qualité et d’autres, insolites et dynamiques, directement issus de notre expérience du team-building et de l’incentive.



De La Camargue à la Côte d’Azur en passant par Les Alpilles, le Luberon et toutes les belles villes du sud, Oleis Travel Events vous propose ses circuits clés en main ou totalement à la carte. A votre service : une équipe qui connaît parfaitement la région sud et qui saura vous conseiller précisément en fonction de vos attentes.



Depuis 15 ans, nous nous sommes attachés à créer et à entretenir un réseau de partenaires qui partagent nos valeurs.



Groupes

Incentive

Conférences

Congrès

Eco-responsable

Meeting

Mice

Nature

Sur-mesure

Aventure

Découverte

Gastronomie





• Circuit 8 j / 7 nuits « Le Cœur de Provence » :

Sans changer d’hôtel, découvrez chaque jour une facette différente de la Provence et des paysages aussi variés que grandioses : vastes étendues de Camargue, charmes d’Avignon, authenticité des Alpilles… - Réalisable toute l’année à partir de 20 pers. Devis et présentation détaillée sur demande.



• Journée spéciale CE en Camargue « Le Domaine du Bout du Monde » :

Une journée dans un lieu privé exceptionnel au bout du monde.. Après un accueil chaleureux, vous partirez pour une belle matinée d’activité pour pratiquer cheval, kayak sur le Petit Rhône ou balade en VTT. A votre retour un transfert original, en carrioles vous attend pour rejoindre la plage privée… Apéritif, déjeuner buffet ou barbecue et baignade au programme pour partager un moment d’exception. De Mai à octobre (+ programmes spécifiques possibles en hiver) – A partir de 30 pers. Devis et présentation détaillés sur demande.



• Circuit 4 j / 3 nuits à Marseille « Escapades Marseillaises » :

Un programme intense pour découvrir quelques facettes de Marseille bien connues ou plus secrètes. Parcourez le très historique « Quartier du Panier », l’authentique Marseille populaire, profitez du panorama incroyable au pied de Notre Dame de la Garde, découvrez les splendeurs des « Calanques de Marseille » au cours d’une randonnée pédestre dynamique en compagnie de nos guides. Côté mer, côté nature et côté ville : Marseille saura vous séduire. Programme réalisable toute l’année – A partir de 20 pers – Devis



Horaires : 08h30 à 18h00

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais - Espagnol



Vos contacts :

Stéphane DOMENECH

Directeur

std@oleis-travelevents.com

Tel : +33 (0)4 88 99 00 11

Mobile : +33 (0)6 24 68 30 28



Adresse postale : Oleis Travel Events - 8 Place Mireille - 13210 ST REMY DE PROVENCE



Site web : www.sejours-provence.fr



