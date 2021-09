Ollandini donne un avant-goût de vacances 2022

La saison 2021 se termine à peine et Ollandini Voyages donne déjà le ton pour 2022 : La Corse est et restera une valeur sure pour des vacances réussies.



Après une saison qui redonne des espoirs de « retour à la normale », le TO Corse souhaite remettre l’accent sur la destination Corse, en valorisant toute une gamme de produits incontournables, appréciés et plébiscités par les voyageurs.