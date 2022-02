Appli mobile TourMaG



OnSpot déploie son assistant Messenger "Travel Angel" sur 35 nouvelles destinations

Le leader français de l’assistance/conciergerie en voyage : OnSpot, revendu chez les tour-opérateurs et agences spécialistes depuis 2007, annonce le lancement de son service de chat aux voyageurs sur toutes les destinations récemment ouvertes.

Rédigé par OnSpot le Lundi 14 Février 2022

De nombreuses itérations



"A l’époque, nous avions remarqué un taux d’adoption du service bien au-delà de nos prévisions avec 1 interaction sur 5 qui passait par le chat Messenger" se souvient Benoit, qui poursuit : "La pandémie n’a fait qu’accentuer cette tendance et une récente enquête menée par nos équipes auprès de 200 voyageurs à destination révèle que près de 70% des interrogés préfèrent l’instantanéité du chat à la ligne téléphonique ou l’email".



Avec le lancement de sa nouvelle version au début du mois de Février, OnSpot observe que dorénavant 2 interactions sur 5 passent par son chatbot.



"Nous l’expliquons principalement pour des raisons pratiques car il est souvent moins intrusif pour un voyageur itinérant d’initier une conversation sur Messenger dans le confort de sa chambre ou en excursion, plutôt que de prendre son téléphone et de se couper du reste de sa tribu" nous dit Benoit, et de terminer : "ces premiers chiffres nous confortent dans notre décision d’investir et de développer de nouvelles solutions sur ces différents canaux de communication à l’avenir".

Un service en marque-blanche à destination des agences, tour-opérateurs et de leurs clients en voyage Ce compagnon de voyage nouvelle-génération, nommé Travel Angel est la dernière initiative de l'assisteur OnSpot et propose aux agences et T.Os un accompagnement personnalisé pour leurs clients voyageurs 7 jours/7 dans le but d’agrémenter leur séjour et de leur permettre de profiter en toute quiétude, dans un contexte post-covid encore anxiogène pour certains.



Le service est accessible à tout moment via un numéro vert, un email ou une conversation Messenger, pour joindre une communauté de “travel Heroes”, véritables experts locaux francophones oeuvrant dans l’ombre pour réserver une bonne table, conseiller le nouveau lieu incontournable, prendre rdv pour effectuer un test Covid ou simplement résoudre une situation délicate survenant lors du voyage.

Le concept OnSpot en 1 minute

L’Australie, Dubaï, la Thaïlande, le Brésil et le Costa Rica...



C’est un développement ambitieux auquel les équipes OnSpot se préparent depuis le début de la pandémie.



"Nous avons peaufiné notre recette sur la zone Amérique Nord pendant plus de 10 ans, ce qui nous a permis d’acquérir une véritable expertise dans la résolution de problèmes en voyage” continue David.

"Ce n’est pas trivial, nous avons recensé plus de 500 cas pour lesquels nos équipes interviennent et qu’il nous faut dorénavant appliquer aux particularités et différences culturelles des nouvelles destinations que nous couvrons.

La technologie au service du voyageur

"Le voyage c’est le lien, c’est l’humain avant tout, et mon travail au quotidien est de renforcer ce lien de confiance avec le voyageur, en trouvant des solutions créatives à chaque type de besoins. Chez OnSpot, nous souhaitons que l’outil s’adapte à l’humain et non l’inverse".



Mais cette promesse a dû passer par des choix techniques, en privilégiant les technologies actuelles, à la fois simples d’utilisation et performantes, permettant à OnSpot de développer rapidement de nouvelles fonctionnalités pour s’adapter aux tendances et aux exigences du voyageur moderne.



Participez au webinar OnSpot le Jeudi 24 Février à 11h, et offrez à vos clients la garantie d’un voyage en toute sérénité.



→ Pour créer votre compte agence OnSpot,

Participez au webinar OnSpot le Jeudi 24 Février à 11h, et offrez à vos clients la garantie d'un voyage en toute sérénité.

→ Pour créer votre compte agence OnSpot, cliquez ICI

Contact David Figureau

Représentant commercial France (Lyon)

Email :

Téléphone : 07 56 75 10 89





En savoir plus sur OnSpot :



Site web :





Contact David Figureau

Représentant commercial France (Lyon)

Email : contact@onspot.travel

Téléphone : 07 56 75 10 89

En savoir plus sur OnSpot :

Site web : www.onspot.travel

