Ordonnance : les Entreprises du Voyage et le SETO publient une FAQ sur la fin des avoirs

Exemples de séjours annulés par un professionnel hors circonstances exceptionnelles :

1. La destination est ouverte au tourisme. Cependant, l’agence de voyages a oublié de confirmer la réservation de la chambre d’hôtel prévue au contrat de voyages. Les hôtels de la région sont désormais complets et le voyage ne peut se faire.



2. La destination est ouverte au tourisme. L’hôtel a fait du « surbooking » et ne peut accueillir les clients de l’opérateur de voyages comme cela était prévu. Il n’est pas possible de proposer au client un hôtel de catégorie équivalente à proximité.



3. Une agence de voyages a vendu un forfait comprenant les vols et l’hébergement. Le vol aller est annulé par la compagnie aérienne pour une raison purement opérationnelle non liée au covid (par exemple un problème technique non exonératoire). La compagnie aérienne ne respecte pas son obligation de réacheminement dans les meilleurs délais.



Le voyage doit être annulé car il n’est pas possible de proposer au client un autre vol. (Dans ce cas, un recours contre la compagnie aérienne est possible).