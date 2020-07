Ordonnance : "nous ne demanderons pas une prolongation de la période dérogatoire" selon Jean-Pierre Mas

L'ordonnance, véritable série digne de 24 Heures chrono, avec cette fois-ci l'enjeu non pas de sauver le monde, mais les professionnels du tourisme, connait une nouvelle saison.



La première fut celle se sa mise en place et de son utilisation, la deuxième sera celle de sa légalité et de sa poursuite.



" Nous avons une actualité galopante, mais nous avons un motif de satisfaction et ils sont rares. Il faut savourer. Le Conseil d'Etat n'a pas suivi l'UFC Que Choisir, " sourit Jean-Pierre Mas.



Après le soulagement, voici qu'une autre problématique se présente.



En effet, lors de son inscription au Journal officiel, l'ordonnance prévoyait n'être opérationnel que durant cinq mois. A l'époque personne ne pensait que les USA ne maîtriseraient pas l'épidémie, ni qu'une deuxième vague puisse nous inquiéter.



" Le présent article est applicable à la résolution, lorsqu'elle est notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus " expliquait en préambule l'article 1.



Ainsi, entre ces deux dates, tous les voyages annulés, qu'importe le jour de contractualisation, tombent sous le coup du texte de loi.



Sauf que les vacances, bien méritées, se profilent pour la profession et le fameux 15 septembre va vite arriver.



Que se passsera-t-il après ?