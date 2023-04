Osez Cuba !

Depuis un an, depuis le retour à la normale, Caraïbes Autrement n’a atteint que le tiers de ses résultats d’avant pandémie. Nous avons néanmoins accompagné plus de 2000 clients en Individuel, monté une 40taine de voyages de groupes spécialisés nature et réalisé 3 opérations Incentive. Ce dernier secteur étant le plus difficile à raviver, même s’il semble reparti, les groupes se confirmant de nouveau pour l’an prochain.