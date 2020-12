Où partir pour les fêtes ? Prix, dispo, accès, "il faut parfois savoir jouer à Tetris"

Pour savoir quelles sont les destinations réellement accessibles, TourMaG.com s'est donc tourné vers les pros, vers ceux et celles qui sont aux petits soins pour vous concocter des vacances dignes de ce nom.



Car les Français ont bel et bien enregistré que dès le 15 décembre 2020 ils pourront à nouveau voyager à l'étranger. "Il y a une vraie volonté des clients pour partir. Cela fait vraiment du bien au moral, mais la réalité terrain n'est pas si simple", explique Nathalie Bueno, directrice générale de Secrets de Voyages.



En tête des destinations plébiscitées : les Maldives, la Caraïbe notamment Saint-Barthélemy, la Tanzanie, Zanzibar ou encore le Mexique, Marrakech et la Tunisie.



Reste qu'il faut trouver des disponibilités, et quand ce n'est pas l'avion, c'est l'hôtel qui coince. "Sur le Mexique par exemple, la problématique c'est l'aérien. Impossible de passer par l'Amérique du Nord, et via l'Espagne l'offre n'est pas abondante.



Sur Saint-Barthélemy, les hôtels sont complets, pris d'assaut par les Américains, et les établissements les plus prisés sont complets. Ils restent du second choix", précise Nathalie Bueno.



Frédéric d'Hauthuille, fondateur de Monde Authentique, reconnaît également qu'il "faut un peu jouer à Tetris pour répondre aux demandes. C'est un vrai puzzle" .



Entre les hôtels complets, ceux qui imposent un minimum de 5 nuits, il faut réussir à jongler avec les différentes contraintes.