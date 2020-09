Secrets de Voyages lance deux nouvelles gammes

Alors, les équipes ont planché sur de nouveaux concepts et produits : "les Secrets Éphémères" et "les Secrets Intemporels".



La première gamme comprend ces programmes conçus autour de grands événements culturels et de découvertes inédites ou singulières. Ils sont conçus sur une base de 10 personnes individuelles et regroupées.



On y trouve par exemple, un week-end à Rome pour l'exposition Raphael, avec un guide conférencier, un séjour dans un hôtel

au cœur de la Rome historique et un dîner gastronomique ; ou encore un programme en Corée, sur le thème de la mode et du design, avec découverte de maison de couture, d'atelier de création, de fabricant de pièces artistiques à la fois iconiques et

culturelles...



Quant aux Secrets "Les Intemporels", ils permettent " de vivre une partie de l'année sur un autre continent ", avec l'assistance d'un professionnel : 3 mois dans une villa à l’île Maurice, 1 à 6 mois au Vietnam dans un complexe de bungalows, 45 nuits à Zanzibar dans un écolodge...